Прокуратура Челябинской области проводит проверку по перевозки детей из Крыма в Челябинск

Пока неизвестно, когда ребята смогут вернуться домой.

Прокуратура Челябинской области взяла контроль скандальную перевозку челябинских детей из Крыма, где они отдыхали, обратно домой. На сегодняшний день ребят поселили в лагере «Сосновый бор», который находится на территории Саратовской области.

«Прокуратурой Челябинской области организована проверка по информации в СМИ о ненадлежащей организации перевозки детей из Крыма в Челябинск. Проведение проверки поставлено на контроль»,— сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что скандал начался на фоне того, что детей, которые ехали после отдыха в Крыму обратно в Челябинск, перевозили в необорудованном автобусе. Транспортное средство, перевозившее детей, остановили сотрудники ГИБДД в Хвалынском районе после обращения родителей. Трое ребят были госпитализированы с кислородным голоданием, а также медицинская помощь понадобилась одной из родителей, которая сопровождала группу.

Сейчас с детьми всё в порядке: в лагере Саратовской области их обеспечили проживанием, питанием и медицинским обслуживанием. Также для юных челябинцев был организован досуг, что очень обрадовало ребят, особенно после такого стресса.