Организатор поездки детей из Челябинска в Крым рассказал о том, как они отдыхали

Вся программа была согласована с родителями ребят.

Группу детей, которая ехала домой из Крыма в Челябинск, сделавшая вынужденную остановку в Саратовской области, добралась домой. О том, как отдыхали ребята и чем они занимались в Крыму, рассказал организатор поездки Андрей Муравьев. По словам организатора, вся программа была заранее согласована с родителями.

«Перед тем, как поехать туда, мы обсудили все с родителями. Когда вместо большого автобуса нам дали два "Мерседеса" на 20 человек, я уведомил всех родителей. При отправлении они видели, на чем едут дети, всех все устраивало», — рассказал в беседе с корреспондентом медиахолдинга ОТВ Андрей Муравьев.

В Крыму дети жили в условиях военно-патриотических сборов. Несколько дней в лагере, третий день — экскурсионный. В то время, когда они находились в лагере, с ними занимались педагоги, для ребят проводились мастер-классы по шоколадоварению, составлению мыльных композиций. Группы изучали историю, ездили в военную часть, попали на день ВМФ, посетили Бахчисарай и многое другое.

«То, что говорят о "нечеловеческих" условиях — неправда. И в Крыму, и на обратном пути все было сделано согласно план-сетке. Мы останавливались на ночевку два раза на обратном пути, были запланированные остановки для приемов пищи, а также тогда, когда дети просились в туалет», — прокомментировал Андрей Муравьев.

По словам организатора, скандал, разгоревшийся вокруг поездки, начала мама, которая ехала в сопровождении младшей группы детей. Она не смогла договориться с водителем о том, кто должен убрать мусор из автобуса за малышами, после чего якобы решила сделать постановочные фото, как дети спят на полу автобуса. Андрей Муравьев сообщил, что то, как сопровождающая просила лечь детей на пол, видели другие дети, а также взрослые, находящиеся вместе с ними в поездке.

В данной истории уже разбираются представители Следственного комитета, им предстоит выяснить, были ли допущены нарушения при организации поездки детей.