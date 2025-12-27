Челябинская область переключается с борьбы за воздух на переработку отходов

Каждый год в сфере экологии возникают новые задачи

В 2025 году экологическая повестка Челябинской области ознаменовалась несколькими ключевыми событиями. Остановили электродное производство на ЧЭМК, запустили коксовую батарею на ММК, продолжили создание новой инфраструктуры для переработки отходов. Ранее регион досрочно достиг в Челябинске целевых показателей федерального проекта «Чистый воздух» и значительно улучшил позиции в Магнитогорске. Об этом и многом другом рассказал министр экологии Челябинской области Игорь Гилев в интервью журналисту ИА «Первое областное».





— Игорь Юрьевич, с какими результатами Челябинск и Магнитогорск завершают год в федеральном проекте «Чистый воздух»?

— Челябинск свои целевые показатели выполнил досрочно. Снижение валовых выбросов к концу 2025 года составило более 49% от уровня 2017 года, а по опасным загрязняющим веществам — около 32%, это более 103 тысяч тонн. Магнитогорск достиг снижения по валовым выбросам почти на 25% по валу и на 19,4% по опасным веществам, целевые 20% будут достигнуты в 2026 году. Из ключевых мероприятий года — остановка электродного производства на ЧЭМК, ввод новой коксовой батареи на ММК, модернизация на ЧМК, а также рекультивация городских свалок и замена общественного транспорта на более экологичный.





— Насколько часто предприятия Южного Урала нарушают правила охраны окружающей среды?

— Нарушения могут фиксироваться при проверках. А с 2023 года действует мораторий на плановые проверки. Поэтому акцент сместился на профилактику. В 2024 году было выдано около 2360 предостережений, а за 11 месяцев 2025 года — уже 2566. Это говорит об увеличении профилактической работы.

— Как модернизация очистных сооружений в Челябинске повлияла на состояние реки Миасс и воздуха?

— Реконструкция очистных сооружений МУП «ПОВВ» в том числе входит в проект «Чистый воздух». Проект позволяет сократить выбросы примерно на 150 тонн. Главное изменение, которое фиксируется как государственными, так и территориальными системами наблюдения, — значительное, в разы, снижение количества случаев превышения по сероводороду в районе этих сооружений. Запах, конечно, еще остается из-за старых иловых карт, но ситуация улучшается. Что касается воды, то все сбросы должны осуществляться в рамках установленных нормативов, контроль за этим ведет Росприроднадзор.

— Что удалось сделать в этом году по очистке реки Миасс?

— По проекту расчистки донных отложений извлекли 1,5 миллиона кубометров ила. Всего же к концу 2028 года планируется изъять около 7 миллионов кубометров. Извлеченный и обезвоженный материал — это не отходы. Он может применяться в качестве техногрунта, например, для отсыпки территорий.





В 2025 году завершено строительство площадок для обезвоживания донных отложений в районе Заячьего острова и в районе ЖК «Манхэттен».

— Какова ситуация по региону с загрязнением водных объектов?

— За основными источниками питьевого водоснабжения (Шершневское, Аргазинское, Долгобродское водохранилища) ведем постоянный мониторинг. Их состояние оценивается как стабильное, ухудшения качества воды не фиксируется. При этом для многих рек, например, для Миасса, характерны высокие фоновые, то есть природные, значения по марганцу, цинку и железу из-за состава геологических пород.

— Пару лет назад в регионе поднимали проблему обмеления озер. Они продолжают мелеть?

— Сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию. Маловодный цикл, длившийся несколько лет, завершился. Регион входит в многоводный период. Все основные водоемы наполнены на 100-130%. Это циклический процесс, который, по данным ученых, имеет периоды около 15 лет. Таким образом, вопросы обмеления на данный момент не актуальны.

— В области около 85% ТКО захоранивается. Что удалось сделать в 2025 году в области переработке?

— Основной упор делается на создание инфраструктуры. В 2026 году планируется запуск мусоросортировочного комплекса в Южноуральске. Важным событием станет запуск завода «Сансара» по переработке пластика в экотехнопарке в Миассе. Предприятие также начнет работу в 2026 году. Этот завод будет производить пэт-флекс (пластиковые гранулы) из отходов, причем его мощности рассчитаны на сырье не только из нашей области, но и из соседних регионов. Это реальный шаг к экономике замкнутого цикла.





— Большие надежды возлагали на объект в Чишме...

— Строительство нового полигона и мусоросортировочного комплекса в Чишме — ключевой проект. Получили все необходимые документы и прошли экспертизы. Сейчас решаются финансовые и банковские вопросы по концессионному соглашению. Ожидается, что в начале 2026 года мы приступим к практической реализации этого проекта.

— Весной вместе с экспертами Минэкологии мы сделали вывод, что животных в Челябинской области стало больше. Как складывается ситуация с фауной спустя полгода?

— По сравнению с 2020 годом мы наблюдаем значительный рост по ценным видам: поголовье лося увеличилось на 54%, косули — на 20%, зайца — на 18%. По видам, требующим регулирования, идет плановое сокращение: кабана — на 71%, лисицы — на 36%, волка — на 10%. Это необходимо для предотвращения эпидемиологических рисков и конфликтов с человеком.

— Как повлияла растущая туристическая популярность Южного Урала на состояние окружающей среды?

— Основное негативное влияние — это увеличение объема мусора в природных зонах и рекреационная нагрузка на экосистемы. Чтобы сохранить уникальные ландшафты, мы провели научную работу по определению допустимой рекреационной емкости для разных типов особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В будущем это позволит обоснованно ограничивать поток туристов на наиболее уязвимых участках, развивая при этом инфраструктуру, например, экологические тропы.





— Вместе с Минэкологии работает экосовет при губернаторе, как он вам помогает?

— Экосовет стал активным партнером в организации крупных площадок для диалога. В 2025 году он принял ключевое участие в проведении ДЭФ и Челябинского экологического форума. Члены совета проводили круглые столы с предприятиями и экспертами по самым острым вопросам. Еще одна важная инициатива совета — проведение первого конкурса профмастерства «Эколог-профессионал 2025», который помогает выявлять лучших специалистов и повышать престиж экологических профессий.

— Какие значимые события в сфере экологии запланированы на 2026 год?

— Главные события намечены в сфере обращения с отходами: начало строительства полигона в Чишме, запуск завода в Миассе и мусоросортировочного комплекса в Южноуральске. Также достигнем плановых показателей в Магнитогорске по федеральному проекту «Чистый воздух». Там же начнется реконструкция левобережных очистных сооружений. Продолжим расчистку реки Миасс и традиционные экологические форумы.





Если говорить о значимых итогах года, то главной победой в сфере экологии в Челябинской области стало реальное и ощутимое улучшение качества воздуха в промышленных центрах. Новым центральным вызовом на ближайшие годы можно называть «мусорный вопрос». Регион делает ставку не только на строительство современных полигонов, но и на создание полноценной системы переработки, чтобы отходы обретали новую жизнь. Успех этой сложной работы будет зависеть от совместных усилий власти, бизнеса и, что немаловажно, от готовности каждого жителя к более ответственному потреблению.