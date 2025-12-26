Челябинск досрочно достиг ключевых показателей федерального проекта «Чистый воздух». Об этом напомнил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.
По его словам, на конец 2025 года в городе удалось снизить совокупный объем выбросов (валовые выбросы) на 48% по сравнению с базовым 2017 годом. Это более 101 тысячи тонн загрязняющих веществ. Концентрация наиболее опасных для здоровья веществ (ОЗВ) сократилась почти на 30%, или на 38 тысяч тонн. Таким образом, целевой показатель проекта — снижение на 20% к 2026 году — в Челябинске уже перевыполнен.
Министр отметил, что такой результат стал возможен благодаря комплексной работе в нескольких направлениях. Во-первых, крупные промышленные предприятия, участвующие в эксперименте по квотированию, выполнили масштабную модернизацию. Среди ключевых мероприятий — реконструкция газоочистного оборудования на Челябинском металлургическом комбинате и полная остановка электродного производства на Челябинском электрометаллургическом заводе.
Значительный вклад внесла рекультивация Челябинской городской свалки. Кроме того, «Форвард Энерго» перевело ТЭЦ‑2 с угля на природный газ.
Кроме того, ведется работа по оздоровлению транспортной системы: обновляется парк общественного транспорта, включая троллейбусы, и внедряется техника, работающая на газомоторном топливе.
Игорь Гилев также добавил, что в Магнитогорске, еще одном участнике проекта нашего региона, снижение валовых выбросов достигло 24%. Плановые показатели по опасным загрязняющим веществам там планируется достичь к концу 2026 года. Большую роль в снижении выбросов сыграл ввод современной коксовой батареи на ММК.