В Челябинске снизили выбросы загрязняющих веществ более чем на 100 тысяч тонн

В новом году для двух городов Южного Урала завершается проект «Чистый воздух»

Челябинск досрочно достиг ключевых показателей федерального проекта «Чистый воздух». Об этом напомнил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

По его словам, на конец 2025 года в городе удалось снизить совокупный объем выбросов (валовые выбросы) на 48% по сравнению с базовым 2017 годом. Это более 101 тысячи тонн загрязняющих веществ. Концентрация наиболее опасных для здоровья веществ (ОЗВ) сократилась почти на 30%, или на 38 тысяч тонн. Таким образом, целевой показатель проекта — снижение на 20% к 2026 году — в Челябинске уже перевыполнен.

Министр отметил, что такой результат стал возможен благодаря комплексной работе в нескольких направлениях. Во-первых, крупные промышленные предприятия, участвующие в эксперименте по квотированию, выполнили масштабную модернизацию. Среди ключевых мероприятий — реконструкция газоочистного оборудования на Челябинском металлургическом комбинате и полная остановка электродного производства на Челябинском электрометаллургическом заводе.

Значительный вклад внесла рекультивация Челябинской городской свалки. Кроме того, «Форвард Энерго» перевело ТЭЦ‑2 с угля на природный газ.

Кроме того, ведется работа по оздоровлению транспортной системы: обновляется парк общественного транспорта, включая троллейбусы, и внедряется техника, работающая на газомоторном топливе.

Игорь Гилев также добавил, что в Магнитогорске, еще одном участнике проекта нашего региона, снижение валовых выбросов достигло 24%. Плановые показатели по опасным загрязняющим веществам там планируется достичь к концу 2026 года. Большую роль в снижении выбросов сыграл ввод современной коксовой батареи на ММК.