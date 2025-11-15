Челябинская область и экономика замкнутого цикла: что происходит с отходами

Во всемирный День переработки узнаем, как развивается регион в этом направлении

Более 69% коммунальных отходов в Челябинской области теперь проходят сортировку. Таковы итоги трех кварталов 2025 года, что превышает целевой показатель, установленный для региона. Это значительное достижение. Тем не менее, 85% всего мусора все еще отправляется на захоронение. О том, как меняется ситуация с переработкой отходов в регионе, рассказывает замминистра экологии Челябинской области — начальник управления организации обращения с отходами Юлия Жукова.





Ситуация в регионе

Челябинская область уже добилась первых успехов в сортировке отходов. Данные Минэкологии по итогам трех кварталов 2025 года показывают, что в регионе отправляют на обработку 69,1% всего мусора — это выше запланированных показателей.

Таких результатов удалось достичь благодаря федеральной программе «Экономика замкнутого цикла», которая реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Эта программа устанавливает для всех регионов России четкие цели по переходу на новую систему обращения с отходами.

Главная задача, которую поставил президент Владимир Путин, — к 2030 году сортировать 100% мусора, отправлять на захоронение не больше половины отходов и перерабатывать как минимум четверть из них.

«Перед областью стоит серьезный вызов. Несмотря на успехи в сортировке, 85% мусора по-прежнему оказывается на полигонах. Хотя этот показатель немного лучше запланированного, именно сокращение объемов захоронения становится ключевой задачей», — отмечает Юлия Жукова.

Что важнее: раздельный сбор или сортировка на полигонах?

Под обработкой мусора в первую очередь понимают сортировку отходов на полигонах. Не проще ли сортировать их сразу на этапе выбрасывания в мусорное ведро, а затем в контейнер?

«Приоритет, конечно, отдается раздельному сбору», — говорит замминистра экологии.





Ключевое преимущество раздельного сбора у населения — сохранение качества вторичного сырья. Когда картон, стекло или пластик не смешиваются с другими отходами, их стоимость и пригодность для переработки значительно выше.

«В то же время необходимо отметить, что система раздельного сбора не может существовать в отдельности от системы обработки ТКО на сортировочных комплексах, поскольку практически любое вторичное сырье требует финишной обработки. Например, разделения стекла по цветам или пластика — по видам», — подчеркивает Юлия Жукова.

Пластик на самом деле делится на несколько категорий, для переработки которых нужны разные условия. Одноразовая упаковка, пластиковая бутылка, флаконы из-под шампуня и другой бытовой химии. Наконец, даже крышка пластиковой бутылки требует другой технологии утилизации, отличной от утилизации самой бутылки, напоминает эксперт. Кроме того, практически на каждой пластиковой таре есть термоусадочная пленка, которую нужно убрать перед утилизацией.





На сортировочный комплексах также можно выделить органическую фракцию ТКО. Делают это с помощью специальных барабанных сепараторов. После компостирования этот вид отходов можно использовать как техногенный грунт для изоляции отходов на полигоне.

«Поэтому раздельный сбор и обработка на сортировочных комплексах должны развиваться параллельно, что будет способствовать снижению количества отходов, направляемых на захоронение», — заключает Юлия Жукова.

Кто дает «вторую жизнь»

В регионе уже существуют мощности по переработке бумаги, картона, пластика, текстиля. На сегодня самым мощным «утилизатором» является челябинская компания АО «ВторКом», которая производит нетканое полотно из пластика, гофрокартон из бумажных отходов, синтепон и ватин из текстильных отходов.





Челябинская компания «СимВОЛ» — крупный производитель полимерно-песчаных изделий из ПНД пленки. Компания выпускает канализационные люки, дорожные отбойники, малые архитектурные формы.

На «Вторресурсе» утилизируются автомобильные покрышки. Есть несколько предприятий, где перерабатывают пластиковую упаковку — ПИК Политех, Союз-Полимер и другие.

Группа компаний «Мегаполисресурс» занимается утилизацией батареек и других источников малого тока.





«Недавно в Челябинске заработал „Центр упаковки“, специализирующийся на переработке макулатуры в упаковку для яиц. Компания входит в топ-5 крупнейших производителей РФ с производительностью до 10 миллионов лотков. В перспективах компании — в 2026 году запустить линию по утилизации упаковки тетрапака, из которой можно получать как целлюлозное волокно, так и гранулы полиала, который также может быть использован в дорожном строительстве и при создании малых архитектурных форм. Например, лавочек и люков», — рассказывает замминистра экологии.





В 2026 году на территории экопромышленного парка в Миассе планируется к запуску производство по утилизации ПЭТ-тары. Этим будет заниматься ООО «Сансара». Парк строится по заказу ППК «Российский экологический оператор».

Как живут полигоны

В России рассматривают инициативу о продлении срока эксплуатации нелицензированных свалок до 2028 года. Челябинская область — один из немногих регионов, который полностью ушел от захоронения ТКО на свалках. На Южном Урале все отходы захораниваются на шести полигонах — объектах, которые соответствуют установленным требованиям законодательства и контролируются природоохранными службами. Это отмечал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании регионального штаба по обращению с ТКО.

Но вопрос обеспечения срока работы действующих полигонов до ввода в эксплуатацию новых объектов актуален и для нашего региона.

«Повторюсь, полигоны — это не свалки, а специальные инженерные сооружения. Зачастую от начала проектирования до начала строительства таких объектов проходит не менее двух лет с учетом сроков на проведение инженерных изысканий, определение проектных решение и их утверждения в органах экспертизы. Да и на само строительство уходит не менее года», — добавляет Юлия Жукова.





В качестве примера замминистра экологии приводит объект в Чишме. На его проектирование и проведение государственных экспертиз ушло два года.

«На сегодня мы имеем проектную документацию и положительные заключения экспертиз. В настоящее время занимаемся оформлением разрешительных документов на строительство, а также получением льготного финансирования по проекту со стороны ППК «Российский экологический оператор», — отмечает замминистра экологии.

Экологичность в промышленности

Напомним, что Челябинская область — промышленный регион. У нас образуется значительное количество отходов промышленности. Например, по данным Минэкологии, в 2024 году образовалось 258 миллионов тонн таких отходов. Для сравнения, ТКО за год в среднем получается около 0,9 миллионов тонн.

«В связи со спецификой основных производств более 90% промышленных отходов — это вскрышные породы и отходы обогащения, образуемые при добыче металлических руд и иных полезных ископаемых. При этом более 40% таких отходов уже утилизируются», — сообщает Юлия Жукова.

Самым ярким примером такого бережного отношения к экологии является проект Русской медной компании по рекультивации бывшего угольного разреза в Коркино с использованием закладочного материала. Закладочный материал представляет собой инертную породу, оставшуюся после извлечения полезного компонента. Твердая составляющая закладочного материала закрепляет стенки карьера, а вода поднимается наверх и образует небольшое озеро.





Фото: Олег Ковалюк

Это не относится напрямую к переработке отходов, но безусловно является визитной карточкой региона и исключительным примером бережного отношения к окружающей среде. Одновременно решается несколько значимых проблем: снижение загрязнения атмосферного воздуха из-за ликвидации эндогенных пожаров, ликвидация оползневых процессов в карьере, а также уменьшение территорий, занимаемых новыми объектами хранения промышленных отходов. Планируется, что к 2047 году Коркинский разрез полностью рекультивируют, сообщили в пресс-службе РМК. А на его месте появится живописное озеро с зонами для отдыха.





15 ноября отмечается Всемирный день переработки. Ситуация в Челябинской области свидетельствует — регион активно движется к экономике замкнутого цикла. Уже сейчас более 69% отходов проходят сортировку, открываются новые перерабатывающие предприятия, реализуются проекты рекультивации.

Но достижение целей к 2030 году зависит не только от властей и бизнеса. Без участия жителей, без готовности сортировать отходы и переходить к ответственному потреблению, кардинально изменить ситуацию будет сложно.