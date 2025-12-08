В Челябинске из Миасса за сезон извлекли более 1,5 млн кубометров ила и песка

Из воды также доставали телефоны, тележки, самокаты и другие вещи

На реке Миасс начал устанавливаться лед. К зиме река подошла обновленной — в этом сезоне ее продолжили чистить от мусора и донных отложений. За сезон 2025 года, с 16 июня по 3 ноября, специалисты извлекли более 1,5 миллиона кубометров донных отложений — ила и песка, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.





Круглосуточно земснаряды чистили участок в центральной части города — от улицы Труда до моста по улице Кирова, а также в пруду Коммунар. Общая площадь очищенной акватории составила около 250 тысяч квадратных метров.

Извлеченный материал размещался в специальных геотекстильных контейнерах (геотубах). Они размещены на трех площадках для складирования в районе пруда Коммунар и ЖК «Манхэттен». Сейчас ил, песок и другие донные отложения обезвожены. Зимой их вывезут на подготовленную площадку.

Параллельно с очисткой дна реки доставали мусор и скашивали растительность. Миасс хранил множество тайн и моментов жизни горожан. Среди находок попадались магазинные тележки, автомобильные шины, чугунные батареи, декоративные шары, а также множество бытовых предметов — телефоны, одежда и детские игрушки.





Что доставали со дна Миасса. Фото предоставлено подрядчиками

Для восстановления экосистемы осенью зарыбили Шершневское водохранилище. Под контролем Росрыболовства в водоем выпустили более 473 тысяч мальков сазана в качестве компенсационного мероприятия.

Проект по восстановлению реки Миасс, реализуемый ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области», стартовал в 2023 году. Его завершение запланировано на конец 2028 года. В 2026 году очистку продолжат.

Экологи напоминают, что мусор должен попадать только в предназначенные для этого контейнеры, а не на берега или в воду.