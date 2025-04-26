В Челябинской области развелись волки

В целом диких животных стало значительно больше



На Южном Урале наблюдается значительный рост популяции диких животных. Этот факт подтверждают данные наблюдений за последние десять лет. По данным Минэкологии увеличение численности касается многих видов, включая хищников.





Иван Кинев: «Действительно численность волка с 2016 года по 2025 росла». Фото: Алексей Журавлев

«С 2016 года у нас есть динамика численности некоторых видов охотничьих ресурсов: это косуля, кабан, лось, волк, бурый медведь», — рассказывает замминистра экологии Челябинской области Иван Кинев.

Волчьи края в регионе — это, преимущественно, горнозаводская зона. Численность волка с 2016 по 2025 год выросла более чем в четыре раза: с 60 до 252 особей. В прошлом году хищник проявил себя как вредитель вблизи Нязепетровского и Анненского заказников. Волки задирали домашний скот, нанося урон сельскому хозяйству. Пришлось принимать меры для регулирования численности хищника. К решению вопроса подключили охотников.

Случаев нападения волков на людей в Челябинской области, по данным Минэкологии, за это девять лет не было. Да и вряд ли могло быть. Ведь волки обычно опасаются людей и в лесу не станут просто так нападать на человека. В этом смысле гораздо опаснее одичавшие собаки.





В Минэкологии отмечают, что охотники перестали интересоваться волками. А кормовая база для них возросла. Фото: Алексей Журавлев

Почему же за десять лет волков в регионе стало в четыре раза больше? Иван Кинев приводит обоснование. Одно из самых важных условий — увеличение кормовой базы. За последние годы резко увеличилась популяция косули, основного источника питания для волков. К 2025 году их численность достигла 96 тысяч особей против 68. Свою лепту тут вносят общества охотников. Например, зимой они помогают егерям создавать тропы для зверей, закупают корм и раскладывают его.

Кроме того, охотникам добывать волка стало неинтересно. Это очень трудоемкая работа. Чтобы добыть одного волка, необходимо потратить много времени, сил, ресурсов, бензина. То же самое касается медведей.

Численность медведей в Челябинской области практически не меняется. В течение девяти лет этих животных насчитывается около 650 особей.





Медведь в нацпарке «Зигальга». Фото: пресс-служба национального парка «Зигальга»



«Медведь сам регулирует поголовье. Самец медведя в период гона может уничтожать молодых медвежат, видя в них соперников», — напоминает о законах природы Иван Кинев.

Для людей медведи опасны. Если зверь понимает, что для него существует угроза со стороны человека, он нападет. И как правило, это заканчивается печально.

Лисы, наверное, чаще других зверей появляются в населенных пунктах, выходят к людям. Их привлекают пищевые отходы.

«Лиса является естественным переносчиком разных заболеваний. Поэтому на лисицу охота разрешается, скажем так, в довесок к какому-то другому виду охотничьего ресурса», — поясняет замминистра экологии.

При добыче таких охотничьих ресурсов, как кабан, бурый, медведь, волк, лиса, надо сдавать добытое животное на экспертизу, чтобы понять, не заражено оно чем-нибудь.

Кстати, о кабанах. За девять минувших лет их поголовье уменьшилось в три раза. Сокращение происходит в рамках государственной политики по борьбе с африканской чумой свиней, отмечает Иван Кинев.

Надо сказать, что диких животных можно встретить прямо в столице Южного Урала и других городах региона. Например, год назад в СНТ «Тракторосад» забрел лось. Животное удалось поймать, но, к сожалению, из-за стресса лось погиб.

Зимой для лосей и косуль прокладывают тропы и устанавливают кормушки. Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В городе попадаются зайцы, белки, лисицы, косули. В Снежинске уже несколько лет живет медведь. Каким-то образом он попал на закрытую территорию и теперь не может выйти. Периодически зверь попадается на глаза людям. В Кизильском районе медведя заинтересовал колбасный цех, он также выходил к населенному пункту.

В целом, увеличение численности диких животных в Челябинской области никак не сказывается на людях. Это лишь свидетельствует о том, что экологическая обстановка становится лучше и эффективнее стали меры по охране природы, считают в Минэкологии.





В Минэкологии отмечают, что условия для диких животных в Челябинской области становятся лучше. Фото: Алексей Журавлев

«Ответственность за незаконную охоту возросла до уголовной. Работает административная ответственность за незаконный провоз добытых ресурсов. Это все очень стало легко контролировать. И люди стали вести себя правильно», — заключает Иван Кинев.