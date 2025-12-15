Из нацпарков Челябинской области к зимнему сезону вывезли более 1300 кубометров мусора

За год объем отходов, оставленных туристами, значительно вырос

Красота природы Южного Урала привлекает все больше туристов. Обратная сторона возросшей популярности нацпарков — растущее количество мусора, который посетители оставляют после себя.

Так, с Таганая и Зигальги в 2025 году вывезли 875 кубометров ТКО, сообщает пресс-служба министерства экологии региона. Отходов стало на 18% больше, чем в прошлом году. Это мусор, оставленный в туристических приютах и на стоянках.

Самый «популярный» след человека в нацпарках — влажные салфетки.

«Главные враги леса — пожар и влажные салфетки. И если первое по понятным причинам Зигальге сейчас не угрожает, то салфетки встречаются регулярно и вдоль всех троп. Синтетические средства гигиены будут разлагаться долгие годы, а микропластик попадет в почву, воду, окажется в организмах животных», — сообщили в нацпарке «Зигальга».

Из национального парка «Зюраткуль» к декабрю вывезли более 500 кубометров мусора и около 2 десяты тонны металлолома. По сравнению с прошлым годом количество отходов также увеличилось. Кроме того, волонтеры убирали оставленный туристами мусор с берега озера и со льда во время акции «Вода России».

«Впереди новогодние праздники, людей будет много. Обычно за первые 10 дней нового года в национальный парк приезжает рекордное количество людей. Естественно, туристы оставляют мусор. Хорошо, когда они его вообще доносят до контейнерных площадок. Но часто бывает так, что просто бросают, где им вздумается. К сожалению, еще есть такие неосознанные туристы», — поделились болью в пресс-службе нацпарка «Зюраткуль».

На региональных особо охраняемых природных территориях сотрудники ГБУ «ООПТ Челябинской области» регулярно проводят субботники. С туристических троп и других мест в особо охраняемых территориях в 2025 году убрали почти 200 кубометров мусора.

К туристам есть и другие вопросы. Часто гости приходят на охраняемую территорию со своими собаками, тогда как присутствие любых домашних животных там запрещено.

Еще одной частой проблемой являются костры. Туристы разводят огонь не в специально оборудованных местах с металлическими кострищами, а где им удобно — выкапывают ямы или обкладывают огонь камнями, что создает высокий риск возгорания.

Многие считают нормой собрать букет полевых цветов, заготовить веник или повязать на дерево ленточку «на счастье». Эти действия наносят прямой вред экосистеме: растения не успевают восстановиться, а деревья, обвязанные тряпицами, могут засохнуть.

Все эти нарушения в совокупности наносят серьезный урон уникальной природе и усложняют работу по сохранению национальных парков.

Мы уже сообщали, что в 2025 году нацпарк «Таганай» посетят рекордное количество туристов — к октябрю их уже было 300 тысяч.