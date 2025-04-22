В Челябинске активизировали подготовку к празднованию 80‑летия Великой Победы

В городе начали чистить памятники и мемориалы

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы в Челябинске началась активная подготовка к празднованию 9 Мая. Так, в городе идет очистка памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, сообщил мэр Алексей Лошкин сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании.

«Прошу держать на контроле состояние памятников, посвященных Великой Отечественной. Главы районов, эта работа должна проводиться постоянно», — поручил Алексей Лошкин.

Одной из территорий, где готовятся к празднованию, стал сквер Победы в Металлургическом районе. Здесь начался ремонт ступеней, в начале мая отмоют и монумент Славы. Напомним, прошедшей осенью глава района обещал, что улицу Коммунистическую приведут в порядок к 9 мая: уберут свисающие провода, благоустроят. Ко Дню Победы на ЧМЗ появились и новые таблички на домах с надписью: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной». На весь район установили всего две — столько фронтовиков осталось в живых.

В Центральном районе к празднику отремонтировали макет самолета И-16/5 в сквере 20-летия Победы на улице Воровского.

С 21 апреля в Челябинске начали выплачивать единовременные пособия по 20 тысяч рублей инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, членам семьи погибших на фронте, работавшим в тылу, и детям погибших защитников Отечества. Отдельно вручат поздравительные открытки от главы города.

А 23 апреля на площади Революции пройдет первая репетиция марша на 9 Мая. Затем, 25 апреля, на площади будут прогоны творческих коллективов. По традиции во время подготовки площадь перекрывают для движения пешеходов.

Также корреспондент ИА «Первое областное» передает, что Челябинск начали украшать праздничными плакатами и флагами, они появляются на улицах и в парках.