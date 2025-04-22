Более сотни конструкций и почти 250 флагов украсили Челябинск к юбилею Победы

Праздничное настроение создают во всех районах города

Челябинск продолжают украшать к 80‑летнему юбилею Великой Победы —тематические флаги и баннеры размещают в общественных пространствах, на мостах и вдоль дорог. Работа будет завершена до конца текущей недели, сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.

«На сегодняшний день смонтировано уже 100 рекламных конструкций: это 30 щитов размером 6 на 3 метра, украшено 50 остановочных комплексов, 10 туннелей. На мостах города размещены 244 флага, в городских общественных пространствах — 168 флаговых конструкций. На этой неделе разместим еще 79 конструкций», — рассказал Сергей Авдеев.

По его словам, отдельное внимание будет уделено Металлургическому району, где украсят аллею по Богдана Хмельницкого, конструкции установят у арены «Трактор» на Северо-Западе, впервые в этом году будет украшен микрорайон Чурилово.