Школьник из Златоуста снял пластилиновый мультфильм о героях Великой Отечественной войны

И предлагает назвать в их честь одну из улиц родного города

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Четвероклассник из Златоуста предложил назвать одну из улиц родного города улицей Героев Великой Отечественной войны. И снял мультфильм об учителе-ветеране из своей школы. Для пластилиновой ленты мальчик самостоятельно придумал сюжет, основанный на реальной жизни ветерана, вылепил всех персонажей, а стихи сложились в ходе кропотливой работы с мамой. В День российской анимации, который отмечают 8 апреля, рассказываем о мальчике.

Мультипликацией Семен Мальцев занялся с подачи мамы.

«Мы с супругом долго готовились к детям и сейчас стараемся уделять сыну и дочке много внимания. Но не в десять кружков записать, а общаться лично — играть, разговаривать и обязательно читать книги на ночь», — рассказывает мама Семена Елена.

Несколько лет назад на январских каникулах мама-художник предложила сыну новый вид развлечения — создать мультфильм. Бумага, краски и пластилин в доме были. А найти программу, которая монтирует видео, оказалось несложно.





Семен Мальцев с мамой Еленой

Первый мультфильм по рассказу Евгения Чарушина «Кошка» — очень короткий, всего на 20 секунд, — Семен и мама снимали для младшей сестры. Мальчик не удержался и принес его в школу — показать учителю и друзьям. Классный руководитель поддержала Семена и предложила превратить увлечение в школьный проект. Закипела работа над фильмом о ветеране Великой Отечественной войны — бывшем учителе 9-й школы Римме Борисовне Ивановой. К сожалению, не так давно ветеран ушла из жизни.

«Мы хотим, чтобы на стене дома, где жила Римма Борисовна, разместили памятную табличку. Ее макет Семен уже разработал вместе с мамой. Я согласовала вопрос с управляющей компанией дома. Всем классом мы собрали и сдали макулатуру, чтобы изготовить табличку в рекламном агентстве. В итоге наш проект стал коллективным», — говорит учитель Семена Ирина Васильевна Иванова.

В мультфильме также Семен предлагает назвать одну из улиц Златоуста улицей Героев Великой Отечественной войны.

Сейчас в портфолио мальчика уже несколько пластилиновых фильмов. Семен по-прежнему снимает их на простой телефон. Иногда в ход идут рисунки пятилетней сестренки Ксюши и подручные материалы, например бумага и вата. Стихи для мультиков — это произведения известных поэтов и собственные сочинения. Озвучку фильмов Семен делает вместе с мамой.

«К сожалению, времени на такое хобби остается немного. На первом месте у Семена спорт — он увлекается беговыми лыжами, на втором — шахматы, на третьем — лего», — замечает мама.





Семен с учителем Ириной Васильевной Ивановой

По словам учителя, одаренность Семена проявляется не только в мультипликации. Мальчик успешен в математике и за 58 секунд собирает кубик Рубика. А на днях выступал на конференции научного общества учащихся с докладом про игрушки-головоломки и занял почетное первое место.

«Если честно, то в нашем классе все ребята талантливые. Главное — найти свой талант», — говорит учитель Семена Ирина Иванова.