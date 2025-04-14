Челябинцы увековечили письма фронтовиков Великой Отечественной войны

Новый видеопроект стартовал на платформе «ВКонтакте»

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ИА «Первое областное» запустило уникальный проект «Письма сороковых». Журналисты собрали весточки, написанные солдатами на фронте и их родными в тылу, чтобы «оживить» воспоминания тех дней. Строчки из сороковых зазвучали в видеопроекте, запущенном в сети «ВКонтакте».

Трогательные письма и безжалостные похоронки присылали в редакцию подписчики издания, журналисты собрали послания по друзьям и знакомым. В переписках авторы делились трудностями, успокаивали друг друга, передавали слова любви и надежды на мирное небо над головой.

Каждый из этих документов — фрагмент большой истории, истории личной трагедии и героизма. Письмам дали новую жизнь, заставив их «заговорить». Послания 80-летней давности зачитали на камеру челябинцы самых разных профессий и возрастов. Среди участников проекта — школьники и студенты, бизнесмены, профессиональные актеры, а также люди, впервые вставшие перед телекамерой.

«Я работаю на публике, в театре, но встать один на один с телекамерой было для меня чем-то новым. Я привык играть в оркестре, а тут мне пришлось выступить одному. Казалось бы, нужно сесть и прочесть, но когда я зашел в студию, стало волнительно. Хотя бы потому, насколько эмоциональным было письмо. Я читал записи летчика, он делился с родителями, что скоро получит звание и отправится на фронт. Это одно из последних его писем, через пару месяцев он разбился в горах Таганая во время учебного полета», — рассказал участник проекта Иван Зайцев.

Первые ролики с письмами уже появились в сообществе 1обл.ру | Новости Челябинска в специальном плейлисте «Читаем письма сороковых». Это видеоистории о маленьких трагедиях очевидцев большой истории. Кадры возвращают к жизни людей, переживших Великую Отечественную войну, делая Победу более реальной и трогательной. Оцените и вы их.

Проект продолжает свою работу, уже опубликовано 10 историй Победы. Знакомиться с новыми письмами можно ежедневно в социальной сети «ВКонтакте».