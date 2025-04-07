Челябинские ветераны Великой Отечественной войны начали получать выплаты

На поддержку фронтовиков и тружеников тыла направят 24 миллиона рублей

Челябинские ветераны Великой Отечественной войны сегодня, седьмого апреля, начали получать выплаты из городского бюджета, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

«В связи с празднованием 80-й годовщины Победы сегодня начинается выплата за счет средств городского бюджета ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, членам семей погибших участников Великой Отечественной войны, детям погибших участников Великой Отечественной войны на общую сумму 24 миллиона рублей», — сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Ранее сообщалось, что размер премии будет варьироваться в зависимости от категории ветерана. Также в 2025 году к традиционной праздничной выплате добавят специальную — в размере 10 тысяч рублей.