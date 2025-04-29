Челябинка открыла мини-выставку с передовицами времен Великой Отечественной

Жители города смогут узнать, что происходило на Урале и в России в годы войны

В букинистическом магазине в центре Челябинска открывается необычная выставка. Экспонаты — вырезки из газет времен Великой Отечественной войны. Публикации охватывают период с 1941‑го по 1945 год и рассказывают, как южноуральцы приближали Победу, придумывали новаторские технологии на производствах и помогали фронту. К истории прикоснулся корреспондент Первого областного информагентства.

Это не идеально сохранившиеся газеты, а выстриженные статьи на отдельные темы. Все передовицы делятся на южноуральские («Красный боец», «Челябинский рабочий») газеты и всероссийские («Правда», «Красная звезда»). В них есть статьи, как страна встретила войну, как боролись защитники. Одна из главных реликвий — выпуск «Правды» от 9 мая 1945 года с заголовком «Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков победоносно завершена. Да здравствует день всенародного торжества — праздник Победы!» и тут же текст акта о безоговорочной капитуляции Германии.

В южноуральских газетах же ежедневно передавали новости из «Правды» и зарубежных изданий. Также журналисты рассказывали, чем живет область и как комсомольцы собирают гуманитарную помощь. Например, можно узнать, что с началом войны издательство «Челябгиз» выпустило передовую «Правды» «Отрешиться от настроений благодушия и успокоенности».

«Я хочу, чтобы челябинцы смогли прикоснуться к истории. Поэтому в преддверии 9 Мая решила сделать небольшую выставку с передовицами. Каждый может зайти, полистать вырезки из газет и узнать немного больше о том времени», — поделилась Ульяна Чиняева.

Также девушка собрала для челябинцев список книг, которые можно почитать в преддверии праздника: от художественных «А зори здесь тихие...», «Живые и мертвые» до документальных «Герои подполья», «Вещи войны», а также биографии солдат и командиров.

Напомним, с малоизвестными фактами о Великой Отечественной вы можете познакомиться в спецпроекте Первого областного информагентства. Ранее мы рассказывали, что челябинцы по словарям учились ругаться по-немецки, а тиражи южноуральских газет сократили с началом войны.