Тиражи газет в Челябинской области сократили после начала Великой Отечественной войны

Некоторые издания и вовсе объединили

20 августа 1941 года Центральный комитет ВКП(б) постановил выпускать газету «Челябинский рабочий» три раза в неделю на двух полосах и три раза — на четырех. С ней же слили областную комсомольскую газету «Сталинская смена». При этом в «Челябинском рабочем» образовали отдел комсомольской жизни. Такую информацию журналист ИА «Первое областное» узнал из архивных документов. Новый малоизвестный факт из нашего проекта к юбилею Победы.





В том же решении ЦК, доведенном до бюро Челябинского обкома партии, сказано, что следует сократить периодичность ежедневных районных газет и изданий, выходящих четыре раза в неделю, до трех раз в неделю. Также поручалось издавать все районные газеты, кроме выходящих один раз в неделю, на двух полосах. Делали это для экономии бумаги в условиях войны, которая требовалась в большом количестве штабам на фронте.

15 сентября состоялось областное совещание редакторов городских и районных газет. Обсуждали перестройку работы в условиях военного времени. В 1941 году в Челябинской области (с учетом районов позже отделившейся Курганской области) издавалось 88 газет: 1 областная, 8 городских, 59 районных, по 10 многотиражных на предприятиях и железнодорожном транспорте.

В 1941 году власти региона приняли решение о ликвидации десяти фабрично-заводских изданий. Это в том числе «Электроцинк» в Челябинске, «Борьба за медь» и «Голос шахтера» в Карабаше, «Магнезитовец» в Сатке. При этом обком партии позднее принял постановление об издании нескольких газет предприятий, эвакуированных в Челябинскую область. За годы войны рост числа многотиражных изданий составил 11,3%, в то время как по стране произошло снижение на 4%.





В Объединенном государственном архиве Челябинской области мы нашли еще один рассекреченный документ. 5 апреля 1942 года ЦК ВКП(б) постановил сократить с 1 мая периодичность, полосность и тиражи областных, городских, районных и многотиражных газет.

В списке последних, выходящих на двух страницах, указано 10 изданий. Газета ЧТЗ «Наш трактор» выходила восемь раз в месяц тиражом 6000 экземпляров. С такой же частотой, но в количестве 3000 выпускали «Металлургический металл» на ММК. При этом газета тракторного завода в 1941 году издавалась четыре раза в неделю, к концу 1942-го стала выходить ежедневно, а к концу войны — пять раз в неделю.





Все остальные газеты выходили по четыре раза в месяц. По 500 штук выпускали «Энергию» (ЧГРЭС), «Электросплав» (завод ферросплавов), «Колющенец» (завод сельхозмашин). Тиражом в 1000 выходила газета «Ударник» завода имени Орджоникидзе. По 1500 экземпляров выпускали в Златоусте на метзаводе имени Сталина («Сталинец») и комбинате имени Ленина («Заводской гудок»), а также в «Тресте Магнитострой» (одноименная газета).

Объемы выпуска областных и городских изданий заметно уменьшили. Например, «Челябинский рабочий» сократили на 10 тысяч штук — с 75 тысяч до 65. «Магнитогорский рабочий» имел тираж 26 тысяч экземпляров, а стал 20 тысяч. «Пролетарскую мысль» в Златоусте сократили с 11 до 9 тысяч, «Копейский рабочий» — с 4,5 до 4 тысяч, а «Карабашский рабочий» — с 3 до 2,5 тысячи. Периодичность первых четырех составляла 26 раз в месяц, карабашской газеты — 13.





Некоторые районные газеты сократили на 500 штук. Тиражи части изданий остались без изменений.

Издававшиеся газеты иногда переименовывали. Газета Миасского автозавода «Мотор» стала называться «Уральский автомобиль». Многотиражка ЧТЗ «Наш трактор» сменила название из-за запуска на его площадях Кировского завода на «За трудовую доблесть». Тиражи обеих газет постепенно выросли: первой — с 1500 до 3000 в феврале 1945 года, второй — с 6 до 12 тысяч в 1944 году.

18 апреля 1942 года Челябинский обком получил утвержденные ЦК лимиты по подписке и рознице газеты «Челябинский рабочий» на 1942-й. Из тиража в 65 тысяч на продажу выделили 11 100, срезав 1900 экземпляров. На 1050 штук сократили количество в Челябинске, на станции и платформе города — на 100, в Чебаркуле на столько же. По 50 экземпляров убрали в Златоусте, Миассе, Симе и Кыштыме. На подписку предоставили 53 900 штук газеты. Ранее было на 8100 больше. На 2800 экземпляров сократили тираж в Челябинске, в Уфалее — на 407, Кыштыме — на 345, Златоусте — на 206, Карабаше — на 201, Троицке — на 189. Для ЮУЖД количество газет уменьшили на 200 штук.





6 мая Челябинский обком компартии выпустил постановление об издании многотиражек на эвакуированных предприятиях 62 и 34.

«В связи с эвакуацией заводов в Челябинскую область, имеющих важное оборонное значение, поддержать просьбу городских и районных комитетов партии и просить ЦК ВКП(б) утвердить издание с 1-го июня 1942 года многотиражных газет»,— говорится в рассекреченном документе.

В Сосновском районе на заводе 62 организовали выпуск газеты «За боевые темпы» один раз в неделю и на двух полосах. Тираж — 1000 экземпляров. В Троицке на заводе 34 с такими же параметрами решено издавать газету «Сталинская вахта», на металлургическом заводе в Чебаркульском районе — «За сталинские темпы», а на заводе 200 в Челябинске — «Все для победы».

Отметим также, что структура всех газет, выпускаемых в Челябинской области в годы войны, была практически одинаковой. На первой полосе публиковали сводки с фронта и важные государственные сообщения, печатали зарубежные новости. Полосу или меньше отводили под местные сообщения. В номерах 1944—1945 годов на первой странице все чаще можно видеть областные и районные новости.