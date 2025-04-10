Челябинцы учились ругаться и обзываться по‑немецки по словарям

Язык также преподавали в школах

Во время визита в букинистический магазин в Челябинске журналисты ИА «Первое областное» обнаружили русско-немецкий словарь, который был выпущен на следующий день после начала Великой Отечественной войны. Мы покопались в истории и пообщались с профессором кафедры библиотечно-информационной деятельности, чтобы узнать, как солдаты и обычные люди учили язык. Оказалось, что, помимо бытовых и военных разговорников, выпускались и словари с крепкими, жаргонными выражениями.

К слову, вот он — наш по-настоящему редкий экземпляр русско-немецкого словаря, выпущенный 23 июня 1941 года — на следующий день после начала Великой Отечественной войны.





Доктор филологических наук, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры Виолетта Аскарова достаточно быстро ввела в курс дела.

«Русско-немецкий словарь О. И. Никонова был подписан к печати на второй день Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 года. А подготовка к выпуску подобных изданий занимала несколько месяцев, хотя в годы войны этот путь книги стремительно сокращался. Он вышел в ОГИЗЕ в 1941 году тиражом 100 000 экземпляров, видимо, это свидетельствует о том, что определенная подготовка к войне с Германией велась задолго до ее начала», — сказала Виолетта Аскарова.





Основная цель этого словаря — служить пособием при переводе несложных текстов с русского языка на немецкий. При иностранных словах даны грамматические указания, облегчающие употребление этих слов в контексте.

Кроме того, во время войны пять раз издавался «Военный немецко-русский словарь» А. М. Таубе. Его тираж точно неизвестен.





«Русско-немецкий разговорник, вышедший в 1943 году, получил символический подзаголовок „Руки вверх! Если побежишь — застрелю!“», — говорит профессор.

Этот разговорник должен был помочь военнослужащему, действующему в передовом подразделении или разведывательном органе, при допросе солдата, офицера противника или местного жителя. Книга охватывает минимальное количество вопросов, которые необходимы в условиях боевой обстановки.

«Эти ситуации касались захвата военнопленного, обыска, конвоирования, допроса и прочего», — отмечает Виолетта Аскарова.

Куда в военное время без крепкого словца? Советские солдаты для их изучения пользовались «Немецко-русским словариком жаргонных слов, кличек и крепких словечек», составленным Т. Д. Ауэрбахом.

«Словарь включал такие слова, как „нацистская скотина“, „гитлеровская сволочь“, „вшивая собака“ и прочие „ласковые“ обращения», — рассказывает специалист.

Виолетта Аскарова рассказала еще много интересных фактов о книгах, которые выходили в печать в годы Великой Отечественной войны. Как жители тыла занимались самообразованием и учились делать деревянную обувь, читайте здесь.

Еще больше интересного о Южном Урале в годы Великой Отечественной войны можно узнать в нашем проекте «80 малоизвестных фактов».