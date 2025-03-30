Величайшим гневом встретили в Челябинской области нападение Германии на СССР

В день начала Великой Отечественной войны на предприятиях прошли митинги

«Трудно подобрать слова, чтоб выразить гнев и возмущение советского народа против фашистов», — так сказал один из работников ЧТЗ, услышав по репродуктору сообщение заместителя председателя Совнаркома и Наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о вторжении германских войск в Советский Союз. Ранним утром 22 июня 1941 года началась война, получившая название Великой Отечественной и длившаяся почти четыре года. По всему региону проходили митинги, прочитал журналист ИА «Первое областное» в газетах.

«Сообщение о наглой провокации фашистских правителей Германии, совершивших разбойничье нападение на Советский Союз, вызывает у нас чувство негодования и стремления дать жестокий отпор врагу. Наш народ не хочет крови, но и никому не позволит безнаказанно напасть на себя. Германские фашисты жестоко просчитались! Наша Красная Армия нанесет сокрушительный отпор агрессорам»,— с таким сообщением вышла газета ЧТЗ «Наш трактор».





На митинге тракторостроителей выступили многие работники.

«Кровь, пролитая сегодня советским народом, не пройдет даром фашистским псам. Непобедимая Красная Армия не раз давала сокрушителаный отпор агрессорам. Нет сомнения, что и на этот раз у фашистов будет отбита охота переступать нашу священную границу. Мы находимся сейчас в чрезвычайно сложной международной обстановке. От каждого из нас требуется исключительная напряженность в работе. Мы должны как никогда поднять производительность труда, чтобы уже с сегодняшнего дня давать нашей доблестной Красной Армии столько мощных гусеничных тракторов, сколько ей потребуется»,— объявил заместитель главного инженера Воронцов.

Ашинцы осудили вторжение в СССР ранним утром — втихомолку, по-воровски, потому что, по мнению горожан, Германия побоялась по-честному вступить в войну.

«Наше миролюбивое советское правительство и весь наш народ принимали все меры к тому, чтобы не быть втянутыми в войну. Но коль фашисты напали на нашу родину, мы как один будем еще лучше и больше работать на укрепление родины, тем самым поможем Красной Армии быстрее разбить фашистских агрессоров»,— заявили на митинге в Аше.

В газете «Стальная искра» также написали, что воевавшие с белофиннами готовы пойти воевать добровольцами и с фашистами, чтобы разбить их.

«Враг напал на нас, но это не значит, что война будет идти на нашей территории, нет, мы будем бить врага там, откуда он пришел. Слава русского оружия не поблекнет никогда, его силу и мощь испытают на себе господа фашисты, мы разобьем их в пух и прах!»— приводила газета слова начальника пожарно-сторожевой охраны Ашинского лесохимкомбината Скачкова.

В Челябинском авиаучилище готовы были «по первому приказу командования ринуться в бой и проучить зарвавшихся фашистских бандитов», писал «Челябинский рабочий». Женщины, в свою очередь, заявляли о готовности помогать: работать медсестрами на фронте или даже биться с оружием в руках. Медицинская помощь требовалась везде — и в местах сражений, где были раненые, и в эвакуации, куда увозили пострадавших бойцов и вывезенных из опасных мест гражданских. Госпитали в Челябинской области готовили заранее.

«Граждане СССР должны быть как никогда сплочены, должны самоотверженно трудиться каждый на своем посту»,— объявили на Челябинском ферросплавном заводе им. К. Е. Ворошилова.





Горняки «Челябугля» весть о нападении на СССР встретили величайшим гневом, писали газеты. Шахтеры одобрили «решение Советского правительства повести отечественную войну до полного разгрома обнаглевших фашистских собак». Рабочие взяли обязательство обеспечить страну топливом, самоотверженно трудясь.

«Прожженные фашистские бандиты, несмотря на пакт о ненападении, бомбили наши города. Наша задача в ответ на наглую вылазку поджигателей войны ответить повышением производительности труда, самоотверженной работой на благо Родины, на укрепление ее оборонной мощи»,— заявили на митинге Челябинского абразивного завода.

Студенты, научные работники, рабочие и служащие Челябинского пединститута тоже собирались на митинг. Приняли резолюцию.

«Мы с негодованием клеймим позором поджигателей войны, осмелившихся нарушить мирный труд великого советского народа. Пусть знают зарвавшиеся авантюриста из фашистской клики, что наш великий народ ответит на их вылазку грозным, смертельным ударом. Обязуемся упорно работать над повышением качества учебы, неустанно повышать революционную бдительность, неуклонно овладевать военными знаниями, чтобы по первому зову партии и правительства встать на защиту нашей великой социалистической родины»,— было сказано на митинге.

В Нагайбакском районе около села Фершампенуаз 22 июня, а это был воскресный день, праздновали сабантуй. Местные жители закончили весенние полевые работы. Ближе к полудню, как гласит историческая хроника, легковая машина заехала в центр праздничной поляны и резко остановилась.

«Из машины вышел первый секретарь райкома партии Арсений Сергеевич Батенин, сообщил, что сегодня на рассвете фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Он попросил без паники разъехаться по своим поселкам и ждать дальнейших указаний. Через считаные минуты опустела праздничная поляна. В тот же день было объявлено о мобилизации военнообязанных 1905—1918 годов рождения»,— говорится в «Энциклопедии Нагайбакского района».

Мобилизацию объявили 22 июня, когда Германия и ее союзники вторглись на территорию Советского Союза. Но первым ее днем стало 23 июня.

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