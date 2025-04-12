Во время Великой Отечественной войны советские дети читали книги про Челябинск

Их выпускало издание «Челябгиз»

Во время Великой Отечественной войны в стране выпускали не только танки, самолеты, оружие и патроны, но и книги для детей. Советские дети читали Виталия Бианки. В своем сборнике, который в обычном книжном сейчас не увидеть, он делился впечатлениями о Челябинской области. Корреспонденту ИА «Первое областное» удалось найти эту книгу в местном букинистическом магазине.

В 1935 году Виталий Бианки прибыл в Челябинск, чтобы собрать материалы для своих рассказов. В сборник вошли пять: «Под землей», «Ласковое озеро Сарыкуль», «Над землей», «Рябчик» и «Цветная ночь».



В этом же году в Челябинске было образовано одно из крупнейших на Урале издательств «Челябгиз». Сборник Бианки был выпущен в 1936-м под его эгидой.

«Советские дети читали в годы войны книги Виталия Бианки, Тамары Габбе, Льва Кассиля, Валентина Катаева, Самуила Маршака, Сергея Михалкова Евгения Чарушина Корнея Чуковского, Агнии Барто, Елены Благининой, Константина Паустовского, Александра Шарова», — поделилась с ИА «Первое областное» профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности ЧГИКа Виолетта Аскарова.

Некоторые сочинения, вошедшие в круг детского чтения, выпускались непосредственно во время Великой Отечественной. Это книги Уильяма Шекспира, Томаса Майна Рида, Агнии Барто, Сергея Михалкова.

Эти издания мы нашли в челябинском букинистическом магазине, все они выпускались во время войны.

Также популярностью во время войны пользовались потешные книжки с карикатурными картинками, высмеивающие фашистов.





В 1943 году разоренная и голодная страна нашла возможность провести первую Всесоюзную неделю детской книги. С тех пор она стала традиционной.

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