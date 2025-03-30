«Над нашей родиной нависла серьезная опасность»: речь Сталина и отклики на нее челябинцев

Руководитель Советского государства обратился к народу 3 июля 1941 года

Иосиф Сталин, председатель Государственного комитета обороны СССР, 3 июля 1941 года выступил по радио с обращением к советским гражданам. «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» — так начиналось обращение вождя. Газеты Челябинской области с 4 июля несколько недель публиковали отклики жителей региона на это выступление Сталина. Журналист ИА «Первое областное» прочитал заметки.

«Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, — продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. <...> Над нашей родиной нависла серьезная опасность»,— приводила слова Иосифа Сталина газета «Челябинский рабочий».

Затем он задавался вопросом: неужели немецко-фашистские войска являются непобедимыми, как говорит германская пропаганда?

«Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз потерпела поражения от русских и англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками»,— говорил председатель Госкомитета обороны.





Армия Гитлера не встретила серьезного сопротивления в Европе, но столкнулась с ним на территории Советского Союза. Дивизии были уничтожены Красной Армией, поэтому фашистская армия «будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма». Иосиф Сталин объяснял, что германские войска вторглись после подготовки и смогли занять территории. Советской же армии нужно было мобилизоваться и переместиться к границе. Секретарь ЦК также отмечал, что Германия нарушила пакт о ненападении 1939 года, поэтому является нападающей стороной и коварным агрессором. Иосиф Сталин призывал советских людей понять всю глубину опасности, которая угрожает стране.

«Дело идет о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными или попасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу»,— заявлял Сталин.

Металлурги Златоуста на призыв председателя Госкомитета обороны удесятерят темпы своей работы. Рабочие на митинге 3 июля поклялись сделать все, чтобы иметь больше танков, самолетов, боевых кораблей.

«Фашистские гады мечтают поработить советский народ, господствовать над жизнью и достоянием советских граждан, восстановить власть помещиков и капиталистов. Не выйдет! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»— приводятся слова заводчан в газете «Челябинский рабочий».

На ЧТЗ обязались отправить на фронт лучших своих сынов и снабжать страну для обороны своей продукцией, а также организовать всемерную помощь Красной Армии.

«Будем работать, не щадя своих сил, столько, сколько потребует родина. Поведем беспощадную борьбу со всеми дезорганизаторами тыла, будем зорко охранять социалистическую собственность. Наши силы неисчислимы, наш резерв неисчерпаем»,— заявили на митинге.





Доменщики Магнитогорска тоже осознали свою ответственность перед страной. Ежедневно они выдавали чугуна сверх планов, но обязались работать еще лучше.

«Уверенность в победе над врагом, готовность преодолеть любые трудности сквозят и в страстных возгласах комсомольцев, и в неторопливых рассуждениях пожилых работниц, и в репликах скупых на слова стариков»,— описывали в «Челябинском рабочем» митинг электродного завода.

Речь Сталина звучала из репродукторов города. В «Челябинском рабочем» напечатали заметку о том, как местные слушали вождя. Его слова, как писал автор материала, вливают новые силы в каждого советского патриота.

«И теплеют улыбки на сосредоточенных доселе лицах. Свободнее дышат груди. Уверенность в победе над врагом сквозит в каждом движении, в коротких репликах, во взглядах, которыми обмениваются незнакомые люди. Советские люди — члены одной семьи. В дни серьезной опасности, которая нависла над нашей родиной, еще ближе и роднее становятся они друг другу. Отеческие советы вождя народов для них так дороги и понятны»,— рассказывали в газете о прослушивании обращения Иосифа Сталина.

ИА «Первое областное» к юбилею Победы запустило проект «80 малоизвестных фактов». Рассказываем о событиях в Челябинской области в суровые и героические годы Великой Отечественной войны.