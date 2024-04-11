Часть долгостроя в центре Челябинска обрушат в два этапа

Конструкцию продолжат сносить в ближайшую пятницу

В пятницу, 12 апреля, в Челябинске на улице Братьев Кашириных проведут частичное обрушение недостроенного здания ЖК «Княжеский». В городской администрации сообщили, что предусмотрены мероприятия по подавлению пыли.



Конструкции недостроя на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской частично снесут с 10:00 до 14:00. Как уточнили в мэрии со ссылкой на ООО «Специализированный застройщик БМ-Групп», обрушение пройдет в два этапа в пределах строительной площадки.

Здание является старейшим недостроем в Челябинске. Его начали возводить в 2008 году, но в 2011-м стройка полностью прекратилась. Объект обнесли забором, но за забор периодически пробирались любопытные подростки.



В начале марта у недостроя заметили технику. Демонтажными работами объекта занялся специализированный застройщик «БМ-Групп» (входит в White Group). Недострой планируют разобрать до конца этого года. На его месте построят жилой комплекс бизнес-класса.