На месте снесенного долгостроя в центре Челябинска возведут 30‑этажный монолитный дом

Рядом с высоткой планируется строительство детского сада и торговых объектов

В Челябинске на месте снесенного долгостроя ЖК «Княжеский», находившегося на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Каслинской, компания «БМ-Групп» (входит в ГК «Икар») возведет монолитный 30‑этажный жилой комплекс бизнес-класса. Сейчас проходит общественное обсуждение проекта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Предложения от горожан принимаются до 14 февраля на портале госуслуг, где представлены документы по планировке и межеванию участков в границах улиц Братьев Кашириных, Работниц, Каслинской и Свердловского проспекта.

Строительная компания «БМ-Групп» на месте ЖК «Княжеский» построит дом высотой до 30 этажей с кровлей, которую можно будет эксплуатировать. Планируется 470 квартир — одно-, двух и трехкомнатных. Площадь жилья с учетом террас и лоджий составит 27 744 квадратных метра. Общая площадь здания может достигнуть 290 тысяч квадратных метров. Предусмотрены трехуровневый подземный паркинг на 378 автомобилей и нежилые коммерческие помещения на первом этаже. Проектом запланированы также ландшафтное озеленение и благоустройство территории жилого комплекса с учетом современных требований и стандартов. Во втором квартале 2025 года планируется получить разрешение на строительство. Срок реализации проекта — до 2028 года, сообщили нам в пресс-службе застройщика.

«На месте недостроя мы реализуем новый проект бизнес-класса. Необходимо учитывать, что это одна из самых высоких точек в центре Челябинска. Появится доминанта, которая, безусловно, украсит город. Центру города не хватает новых значимых проектов, формирующих его узнаваемый облик. Мы уверены, что построенное нами здание станет одним из тех, по которым Челябинск будут узнавать в самых разных городах и регионах»,— рассказал ИА «Первое областное» генеральный директор ГК «Икар» Сергей Соловьев.

Квартиры будут продавать по договорам долевого участия в строительстве через эскроу-счета. Это значит, что застройщик не получит деньги от банка, пока не передаст покупателям ключи от их жилья.





На втором этапе освоения территории запланировано возведение детского сада на 160 мест. Инженерные коммуникации для него проложит «БМ-Групп». Строительством же займется администрация города. В этой же очереди строительства специализированный застройщик «Космос-Групп» возведет 24-этажный многоквартирный дом с эксплуатируемой кровлей и парковкой на 145—159 машино-мест. Около него будет небольшой торговый объект. Рядом с поликлиникой ГКБ № 5 (обозначена на плане как ремонтируемое здание) появится магазин, а возле 30‑этажки — торгово-досуговый комплекс.

Напомним, жилой комплекс «Княжеский» начинала возводить в 2008 году «Уральская строительная компания». С недолгим перерывом строительство ЖК продолжалось до 2011‑го, когда окончательно остановилось. Построено было 28%. В 2017 году застройщика признали банкротом. Планировалось, что комплекс будет иметь секции высотой 13, 23 и 27 этажей. Здание должно было объединить 286 квартир, магазины, офисы и парковку. Дольщиками были почти 150 человек, которым в конце 2020 года после долгих разбирательств выплатили компенсации за неполученную жилплощадь. После этого стало возможным начать поиск инвестора на проблемный объект. Недострой продали на аукционе в октябре 2023 года. В конце мая 2024 года старейший долгострой города окончательно снесли.