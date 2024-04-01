Часть старейшего долгостроя в центре Челябинска обрушат 2 апреля

У горожан заранее просят прощения за пыль и грохот

Недострой на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Челябинске продолжают демонтировать и на 2 апреля запланировали обрушение части конструкций. О ремонтных работах и возможных неудобствах предупредили в мэрии Челябинска.

Падение конструкций запланировали на промежуток с 10 до 14 часов. Заниматься обрушением будет специализированный застройщик «БМ-Групп».

«Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены. Компания просит извинить за неизбежные в этой ситуации временные неудобства для жителей города Челябинска», — передали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что недостроенный ЖК «Княжеский» планируют разобрать до конца этого года. Его начали возводить в 2008 году, но спустя три года стройка полностью прекратилась, а здания обнесли забором, который не мешал любопытным челябинцам подниматься на верхние этажи.