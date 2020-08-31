Более 250 пьяных водителей задержали за выходные в Челябинской области

Также к ответственности привлекли 193 бесправников.

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В минувшие выходные, с 28 по 30 августа, сотрудники ГИБДД за грубое нарушение ПДД остановили 251 водителя. Автомобилисты находились за рулем в состоянии опьянения.

За «пьяную» езду, а также отказ от прохождения медосвидетельствования к административной ответственности привлечено 222 человека. Им грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф до 30 тысяч рублей. Прокатиться на машине в состоянии опьянения повторно решили 29 водителей. Теперь они могут лишиться свободы.

«Будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Добавим, что за выходные на территории региона произошло 30 ДТП, в результате которых пять человек погибли, 33 — получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 193 бесправников за рулем.