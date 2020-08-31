Перевозил 20 пассажиров: нетрезвого водителя автобуса сняли с рейса в Челябинской области

Еще один автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

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Водителей двух междугородних автобусов сняли с рейса в понедельник, 31 августа, утром. Один из них перевозил пассажиров, находясь в состоянии опьянения. Другой только выехал за людьми, но был замечен с запахом алкоголя.

Пассажирский ПАЗ остановили в 7:30 на втором километре автодороги Орловка-Усть-Катав. Сотрудникам ДПС водитель пояснил, что прошел технический и медицинский осмотры, после чего выехал за пассажирами в Усть-Катав. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

«В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования)», — сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Другой автобус сотрудники ГИБДД остановили в 8:25 на 29 км автодороги обход города Магнитогорска. Водитель перевозил 20 пассажиров из Агаповского района в Магнитогорск. Мужчина находился за рулем в алкогольном опьянении.

«Показания содержания паров этанола в выдыхаем воздухе составили 0,24 мг/л. В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортными средствами в состоянии опьянения). Кроме того, на данном автобусе отсутствовал прибор учета труда и отдыха водителя (тахограф), а в конструкцию транспортного средства незаконно были внесены изменения, — установлено газобаллонное оборудование», — пояснили сотрудники Госавтоинспекции.

Теперь перевозчиков ждут внеплановые проверки. При выявлении нарушений руководителей компаний будут привлекать к ответственности.