Челябинец подделал документы, чтобы заменить водительское удостоверение

Теперь ему придется выплатить штраф и его права будут признано недействительным.

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Житель Челябинска с помощью недействительного документа пытался заменить водительское удостоверение. Зная, что он стоит на учете в Областной клинической наркологической больнице, он предъявил медзаключение, в котором было сказано, что у него нет ограничений на допуск к вождению автомобиля.



«Указанное медицинское заключение выдано гражданину на основании представленной им справки от врача психиатра-нарколога ГБУЗ „ЧОКНБ“ о том, что на учете он не состоит. Вместе с тем, проверкой установлено, что данная справка врачом-наркологом гражданину не выдавалась, более того, с 2006 года он состоит на диспансерном учете в ГБУЗ „ЧОКНБ“ с диагнозом „наркомания опийная“, от диспансерного наблюдения отказался», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

По факту прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей». Судом челябинцу назначен штраф, а также прокурор обратился в суд для того, чтобы признать водительское удостоверение недействительным.