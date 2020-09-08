31 декабря может стать выходным в 2021 году

Документ «О переносе выходных дней в 2021 году» пока рассматривается.

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В следующем, 2021, году 31 декабря всё-таки может стать выходным днём. Соответствующий проект на рассмотрение внесли в министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2021 году следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля»,— говорится в документе.

Постановление председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным пока не подписано и находится в открытом доступе для общественного обсуждения.