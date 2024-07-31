Более 2 тысяч заявлений на выплаты подали жители Челябинской области после подтоплений

Соцзащита работает в усиленном режиме

В Еткульском и Саткинском районах ситуация стабилизировалась, в Еманжелинском вода отходит, в Миассе, Копейске и Коркино пока сложно, в Челябинске увеличен сброс с Шершневской плотины — оперативная сводка по ситуации после проливных дождей на вечер 31 июля.

Сброс воды на плотине Шершневского водохранилища увеличен до 110 кубометров в секунду. Решение принято для приведения уровня водохранилища в нормативное состояние с возможностью принять новую дождевую воду, сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба.

Мониторинг возможных подтоплений вниз по течению реки Миасс в Челябинске, Сосновском и Красноармейском районах продолжается.

Сегодня в Коркинском городском округе работал вице-губернатор Андрей Фалейчик. Он осмотрел гидротехнические сооружения, встретился с жителями и главой округа, дал ряд рекомендаций.

«По Бассейке у нас за последнее время уровень воды упал на метр. На сегодняшний день есть ряд узких мест, которые не дают усилить объемы сбрасываемой воды. Сегодня объехали по руслу реки Чумляк, посмотрели, где самые узкие места. Поселок Чумляк на сегодняшний день — первое место, где рекомендую выполнить два обводных рва, которые позволят увеличить водосброс», — сказал он, в частности.

Ряд районов в Коркино остается без света — восстановить электроснабжение планируется в четверг, 1 августа. Как сообщили в управлении соцзащиты Коркино, прием документов на выплаты продолжается — 140 человек деньги уже получили.

В Копейске введен режим ЧС из-за подтопления частных и многоквартирных домов.

В Миассе сегодня работали вице-губернатор Александр Козлов и министр экологии региона Сергей Лихачев. Там ситуация остается сложной, но контролируемой: суммарно в зоне подтоплений находится 64 дома. Уровень воды на 19:00 в Иремельском водохранилище плюс 1 см, на Городском и Поликарповском прудах — без изменений, Смородинка — также без изменений, однако оттуда начали поступать сообщения о подтоплении огородов. Добавим, в поселке Тургояк подтоплены улицы Крымская, Спартака, перекрыт пешеходный мост (экотропа).

От пострадавших в зоне ЧС соцзащита приняла 30 заявлений, не из зоны ЧС — 86. Выплаты начнутся с 1 августа.

В Верхнеуральском районе остаются подтопленными пять домов в Смеловском — вода в домах остается на уровне 50-60 см. В самом Верхнеуральске в четырех домах вода поднялась на 10-20 см из-за поступления грунтовых вод.

В селе Форштадт и поселке Эстонском из-за поднятия уровня воды в реке Урал вода подошла к 11 домовладениям, но в дома пока не зашла.

В Еткульском районе в среду, 31 июля, отменен режим повышенной готовности в Бектышском и Коелгинском сельских поселениях. Органами УСЗН за три дня по заявлениям произведена выплата 293 жителям села Еманжелинка.

В Еманжелинском районе вода отходит, работы ведутся круглосуточно. На выплату подано 1 166 заявлений. Кроме того, Управление образования составляет списки на оздоровительные лагеря для детей — желающих много, комиссия проверяет нуждающихся. Также начаита вакцинация жителей затопленных территориий от гепатита А.

В карабашском Киолиме продолжается разбор завалов: для волонтеров организован пункт питания.

Челябинцы начали отправлять деньги на спецсчет для пострадавших от подтопления. Оператором сбора средств выступает Союз женщин Челябинской области.

