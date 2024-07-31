В Копейске введен режим ЧС из-за подтопления частных и многоквартирных домов

По состоянию на 31 июля в ЕДДС поступило 316 заявлений от жителей округа

Режим чрезвычайной ситуации введен в Копейске в среду, 31 июля, решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На реке Чумляк в районе села Калачево наблюдается поднятие водных отметок. Подтоплены частные домовладения, а также многоквартирные дома, сообщают в администрации городского округа.

«По состоянию на 31 июля в ЕДДС поступило 316 заявлений о подтоплении домов. Много обращений поступает с территорий, где ранее такой проблемы не было: сел Калачево и Синеглазово, поселков Октябрьского, Козырево, Потанино и Железнодорожного. По-прежнему сложная ситуация в поселках Бажово и Горняк», — говорится в сообщении.

В настоящее время на территории города находятся более 60 прудов-испарителей, которые наполнены ливневыми стоками. Отсутствие надлежащего водоотвода влечет подтопление частных домовладений.

Помимо территориальных отделов остаются подтопленными подвалы и подполы в многоквартирных домах центра города.

В городе развернуты три пункта временного размещения граждан: в школе № 13 (поселок Горняк), школе № 32 (поселок Железнодорожный) и Доме культуры имени П.П. Бажова в Бажово. На заседании комиссии КЧС принято решение развернуть еще один пункт — в ДК поселка Заозерного.