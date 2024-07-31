Режим ЧС по подтоплению снят в Сатке

Ситуация с паводком стабилизируется

В Саткинском районе сняли режим ЧС, жители и спасатели возвращаются к привычной жизни. Об этом сообщили в оперативном штабе.

По официальным данным, затопило 101 дом, пострадали 322 человека: в их дома вода пришла из-за разлива рек и грунтовых вод.

В районе уже приняли 159 заявлений на выплату материальной помощи, работа с пострадавшими продолжается. За прошедший день жителям раздали 53 продуктовых набора: волонтеры и спасатели стучались в каждый дом, но многие покинули жилища. Сегодня подомовой обход в районе продолжится.