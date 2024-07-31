Первые платежи начали поступать на спецсчет, который открыт Союзом женщин Челябинской области для помощи пострадавшим от потоплений. Инициативу общественной организации поддержал губернатор Алексей Текслер.
«Власти Челябинской области и на местах приняли целый комплекс мер помощи пострадавшим. Но все мы знаем, что жизнь сложнее и обязательно возникнут случаи, которые не вписываются в алгоритм стандартной помощи от государства. Таким семьям и будем помогать собранными деньгами», — пояснила ИА «Первое областное» председатель правления союза Наталья Баскова.
До этого Союз женщин уже не раз выступал оператором различных сборов. Средства, как и всегда, будут распределяться по запросам территорий.
Перечислить средства можно через сайт системы «Город» (для этого необходимо в разделе «Услуги» ввести «Союз женщин» либо «Помощь пострадавшим от проливных дождей»), а также по реквизитам (их можно будет найти на сайте Союза женщин Челябинской области). Или по QR-коду на фото к этому материалу.
Подробная информация и отчеты о расходовании собранных южноуральцами средств будут также размещаться на сайте сжчо74.рф.
Межу тем в России в 1,5 раза увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах. Деньги положены при утрате имущества и здоровья, а также в случае смерти.