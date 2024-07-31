Челябинцы начали отправлять деньги на спецсчет для пострадавших от подтопления

Оператором сбора средств выступает Союз женщин Челябинской области

Первые платежи начали поступать на спецсчет, который открыт Союзом женщин Челябинской области для помощи пострадавшим от потоплений. Инициативу общественной организации поддержал губернатор Алексей Текслер.

«Власти Челябинской области и на местах приняли целый комплекс мер помощи пострадавшим. Но все мы знаем, что жизнь сложнее и обязательно возникнут случаи, которые не вписываются в алгоритм стандартной помощи от государства. Таким семьям и будем помогать собранными деньгами», — пояснила ИА «Первое областное» председатель правления союза Наталья Баскова.

До этого Союз женщин уже не раз выступал оператором различных сборов. Средства, как и всегда, будут распределяться по запросам территорий.

Перечислить средства можно через сайт системы «Город» (для этого необходимо в разделе «Услуги» ввести «Союз женщин» либо «Помощь пострадавшим от проливных дождей»), а также по реквизитам (их можно будет найти на сайте Союза женщин Челябинской области). Или по QR-коду на фото к этому материалу.

Подробная информация и отчеты о расходовании собранных южноуральцами средств будут также размещаться на сайте сжчо74.рф.

Межу тем в России в 1,5 раза увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах. Деньги положены при утрате имущества и здоровья, а также в случае смерти.

