В миасском поселке Смородинка отсыпают «запасной» проезд

Оперативность городских властей в условиях ЧС оценил вице-губернатор Челябинской области

Вышедшая из берегов река Миасс в одноименном городе подтапливает проезжую часть. В старом городе объявлен режим ЧС на семи улицах, в зоне подтопления находится более 170 домов. Ситуацию с паводком в Миассе оценили вице-губернатор Александр Козлов и министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.



Они побывали в одной из самых сложных точек — селе Смородинка, где уже несколько дней подряд идет укрепление моста по улице Центральной. В селе работает тяжелая техника, отсыпая дорогу скальным грунтом. Эти работы помогут сохранить для жителей привычное сообщение с городом и минимизировать размытие дорожного покрытия.

«В Миассе ситуацию осложняет необходимость пропустить большой объем воды, которая пришла из Башкортостана в Иремельское водохранилище и, как следствие, реку, а также Городской и Поликарповский пруды. Сброс воды ведется контролируемо, чтобы не допустить подтопления большего количества домов, объектов инфраструктуры и гидротехнических сооружений», — прокомментировал Александр Козлов.

Он добавил, что ситуация в области начинает стабилизироваться, хотя слабые точки, вызывающие повышенное беспокойство, сохраняются. Замгубернатора и министр пообщались с местными жителями, оценили ход работ по отсыпке территории. Сергей Лихачев отметил, что своевременное начало работ и подготовка «запасного» проезда — правильное решение.



Все работы держит на личном контроле и. о. главы Миасса Олег Буданов.

«Минувшие сутки были тяжелыми. Ситуация с паводком на территории округа остается стабильно напряженной. На сегодня также плохой прогноз, любая капля автоматически попадает в водоемы, земля максимально пропитана водой. Уровень воды в Иремельском водохранилище, Городском и Поликарповском прудах стабилен, но необходимо продолжать сброс воды, чтобы не допустить разрушения гидротехнических сооружений из-за возросшей нагрузки. В противном случае будут подтоплены еще большие территории округа», — отметил Буданов.

Он добавил, что продолжается эвакуация людей. Пункты временного размещения готовы к приему пострадавших от паводка, но все люди предпочитают временно переехать к близким.

Напоминаем, обо всех случаях подтопления — огородов, погребов и цоколей — горожане могут сообщить по телефону 112. Информация фиксируется и передается в управление социальной защиты населения, специалисты которого точечно отрабатывают каждое сообщение напрямую с заявителями.