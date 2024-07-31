В Верхнеуральске река Урал поднялась на 3 метра

В районе введен режим ЧС

В Верхнеуральском районе Челябинской области вода продолжает прибывать: река Урал поднялась на 2,8 метра, Урляда — на 1,9 метра. Из-за этого вода подходит к домам в селе Форштадт и поселке Эстонском. Об этом сообщают в оперативном штабе.

Из-за поднятия уровня рек и угрозы подтопления в районе продолжает действовать режим ЧС. Здесь уже затопило пять домов в поселке Смеловском, эвакуированные жители остаются у родственников. Вода в подтопленных домах держится на уровне полуметра.

Остается вода и в Верхнеуральске. Здесь на сегодняшний день грунтовые воды топят подвалы в четырех домах.