/ Борис Дубровский попросил Сергея Шойгу обеспечить безопасность призывников

Глава региона обратил внимание на череду смертей среди южноуральских солдат-срочников.

Губернатор Челябинской области выразил обеспокоенность участившимися случаями гибели южноуральских призывников в мирное время. За последние 17 лет в частях Вооруженных Сил России по разным причинам погибло 17 уроженцев Челябинской области. Борис Дубровский обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой усилить меры безопасности в частях.

Прошу вас, уважаемый Сергей Кужугетович, дать поручение принять все необходимые меры к обеспечению безопасности военнослужащих по призыву, недопущению повторения трагических ситуаций и наказанию виновных. — обратился губернатор Челябинской области Борис Дубровский к министру обороны России Сергею Шойгу.



Напомним, 20-летнего солдата без признаков жизни обнаружили в пермской части 5 января. Сейчас в причинах и обстоятельствах разбирается командование ЦВО, возбуждено уголовное дело. Пресс-служба военного округа утверждает, что физического насилия в отношении молодого человека не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Военные следователи установили личность сослуживца, предположительно причастного к его гибели.

