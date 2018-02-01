/ Сон и любовь делают жителей Челябинска абсолютно счастливыми

Большинство счастливых челябинцев — молодые женщины.

Сон, семья, путешествия и деньги делают челябинцев счастливее. Об этом заявляет портал «Зарплата.ру», проведя исследование. Пребывание в стране грез назвали счастьем 68% опрошенных, любовь и семью — 62%, путешествия — 56%, деньги — 54%. При этом работа приносит положительные эмоции только 24%. челябинцев.



На простой вопрос: «Получаете ли вы удовольствие от жизни?» — только 17% жителей Челябинска отвечают положительно. «Скорее да» говорят 48% горожан, не уверены, что получают удовольствие 33%, и только 2% категорично утверждают, что никакой радости нет. Каждый пятый горожанин оценивает уровень счастья на 7 баллов из 10, каждый шестой — на 6 и только 5% ставят максимально возможную десятку. 10% оценивает уровень счастья всего двумя баллами. — сообщила сайту «Первый областной» представитель «Зарплата.ру» Полина Ванькова.

Для абсолютного счастья многим не хватает денег и материальной стабильности, трети — гармонии с миром, а часть опрошенных заявила, что счастье придет с любовью.



Добавим, что самыми счастливыми в Челябинске себя чувствуют горожане от 26 до 30 лет, зарплата которых соответствует средней по региону или чуть уступает. Половина из них — женщины.

Напомним, средняя зарплата в Челябинской области составляет чуть больше 30 тысяч рублей.