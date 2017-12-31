Уральских военных накормили пельменями и пряниками в честь Нового года

Так ЦВО решил подарить праздник служащим.

Праздничное меню для военных, служащих на территории Урала, представил ЦВО. На столе оказались не привычные каша да чай, а пельмени, шоколад, фрукты, пряники, разнообразная выпечка. Меню ввели в действие на территории военных городков, а также предложили военнослужащим на боевом дежурстве, в составе нарядов и дежурных смен.



Сибирские пельмени со сметаной – наиболее популярное солдатское лакомство. Всеми любимое блюдо дополняют витаминные салаты из свеклы, капусты и моркови. Не забыли повара и про традиционные в зимнее время витамины и фитонциды. На раздаточных линях – зубцы чеснока и луковые дольки. Эти культуры традиционно богаты биологически активными веществами и помогают поддержать иммунитет при повышенных нагрузках в морозы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦВО.



На время новогодних каникул меню расширилось, потому что на его приобретение выделили на 20% больше денег. Это должно создать праздничное наст