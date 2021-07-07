Мэрия Магнитогорска потратит 370 млн рублей на покупку 10 трамваев

Новые вагоны город получит уже в этом году

Администрация Магнитогорска объявила два аукциона на поставку 10 трамваев 2021 года выпуска. Начальная цена в каждом из конкурсов — 185 млн рублей. Выбрать подрядчика планируется уже 15 июля. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В документации сказано, что трамваи должны быть односекционными, частично низкопольными, с местами для инвалидов и пассажиров с детьми. Во внутреннем оснащении необходимы светодиодные табло, кондиционер, система наблюдения. Максимальная вместимость каждого вагона — 150 пассажиров.

Средства на покупку трамваев направят из федерального бюджета в рамках муниципальной программы «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2019—2021 годы. Пять трамваев подрядчику нужно будет поставить до 1 декабря этого года, еще пять — до 10 декабря.

Напомним, что в первой половине июня правительство России в рамках федерального проекта «Чистый воздух» приняло решение направить Челябинской области 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Средства потратят на покупку 150 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска (1,9 млрд рублей) и 10 трамваев для Магнитогорска (370 млн рублей).

Добавим, что в этом году в Челябинск поступят 30 новых трамваев. Усть-Катавский вагоностроительный завод уже производит первую партию вагонов. По условиям контракта, десять трамваев доставят к сентябрю, еще двадцать — до конца этого года.