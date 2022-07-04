Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Челябинска в Алматы с 17 июля

Полеты будут выполняться на SSJ100 по воскресеньям

С 17 июля из Челябинска можно будет долететь прямым рейсом до Алматы. Авиакомпания Red Wings запускает полеты по воскресеньям на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Крупнейший и самый привлекательный для туризма город Казахстана станет третьим международным направлением Red Wings из „Баландино“ и прекрасно дополнит маршрутную сеть базового аэропорта», — сообщили в авиакомпании.

Представители перевозчика напомнили, что компания осуществляет рейсы из Челябинска в Ереван и Стамбул, по внутрироссийским направлениям — в Волгоград, Казань, Красноярск, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Норильск и Сургут.

Напомним, в июне Казахстан отменил справки о ПЦР-тестировании для въезжающих в страну. А с 15 июля в России отменяются ковидные ограничения по всем сухопутным границам.

Однако временное ограничение на полеты в 11 аэропортов страны на юг и в центральную часть России все еще действуют.