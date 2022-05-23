Red Wings запустит рейсы в Волгоград из Челябинска

Полеты будут проводить по вторникам

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске рейса из Волгограда в Челябинск. Перелеты будут осуществлять один раз в неделю, по вторникам, сообщают в пресс-службе перевозчика.

«Как и многие внутренние рейсы по России, этот будет выполняться на самолетах SSJ100 — надежных лайнерах на 100 мест», — уточняют в сообщении Red Wings.

Время полета займет 2 часа 25 минут. Билет на одного пассажира обойдется в 5849 рублей. Согласно расписанию, самолеты из Волгограда будут отправляться в 18:50, в Челябинск прибывают в 23:15.

Напомним, с 7 июня Red Wings запустит прямые рейсы из Челябинска в Стамбул (Турция). Стоимость билета в одну сторону — 16 445 рублей. Бронирование уже открыто.