Казахстан отменил справки о ПЦР‑тестировании при пересечении границы

Для въезда в страну также больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации

С 8 июня въезжающим в Казахстан иностранцам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации против COVID-19 и результаты ПЦР-тестов. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в пресс-службе премьер-министра Республики Казахстан.

В сообщении уточняется, что решение об отмене антиковидных мер на границе принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Также в семи регионах республики снова начнут работу 12 ранее закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы.

Напомним, что в апреле этого года Казахстан снял ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска. А с июня после двухлетнего перерыва возобновилось железнодорожное сообщение между двумя странами. Один из трех поездов, курсирующих между городами России и Казахстана, делает остановку в Челябинске.

Кроме того, в мае увеличилось количество авиарейсов из Челябинска в Алматы. Самолеты компании Red Wings теперь летают в Казахстан четыре раза в неделю вместо двух.

Казахстан наряду с другими среднеазиатскими странами становится все более популярным местом отдыха у российских туристов. Мы рассказали, как с интересом и пользой провести отпуск в этой стране, а также куда еще этим летом могут отправиться в отпуск жители Челябинской области.