Состоялся первый авиарейс между Челябинском и Стамбулом

Из аэропорта имени Курчатова в Турцию улетели 86 пассажиров

Челябинский аэропорт имени Курчатова открыл регулярное авиасообщение между Челябинском и Стамбулом. Первый самолет с Южного Урала улетел в Турцию вечером 7 июня, сообщила пресс-служба аэропорта.

Полеты по маршруту Челябинск — Стамбул осуществляет компания Red Wings на самолетах SSJ100 вместимостью 100 пассажиров. Рейсы из Челябинска будут отправляться каждую неделю по вторникам, в 21:45. Время в пути составляет 5 часов 15 минут.

По словам начальника службы планирования и управления производством аэропорта Данилы Дыринга, первым рейсом из Челябинска в Стамбул улетели 86 пассажиров.

«Мы очень рады расширению географии полетов челябинского аэропорта. Я уверен, что направление Челябинск — Стамбул будет пользоваться большим спросом у наших туристов», — отметил представитель аэропорта.

Авиабилеты из Челябинска в Стамбул можно приобрести на официальном сайте перевозчика flyredwings.com.

Напомним, что в конце апреля также начались ежедневные авиарейсы из Челябинска в Анталью.