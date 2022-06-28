В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 6 июля

Временно закрытыми остаются воздушные гавани на юге и в центральной части РФ

В России продлили режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 6 июля 2022 года. Об этом во вторник, 28 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Также в пресс-службе Росавиации сообщили об итогах отбора получателей субсидии. Средства распределили 11 аэропортам центра и юга страны, закрытым с 24 февраля. Чуть менее 1,3 миллиарда рублей они получат в июле на частичное возмещение операционных расходов в марте и апреле. В первую очередь — зарплаты персонала.

Аэропорт Симферополя получит 436,1 млн, ростовский — 296,6 млн, краснодарский — 259,2 млн. Авиагавань Анапы — 111,8 млн, Воронежа — 72,9 млн, Белгорода — 42,8 млн, Геленджика — 33,4 млн, Брянска — 14,4 млн, Элисты — 10,1 млн, Липецка — 4,4 млн, Курска — 4 млн.

Напомним, с 1 июля 2022 года группа «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в Сочи и Санкт-Петербург из Международного аэропорта им. И. В. Курчатова (Челябинск).

Авиасообщение с городами юга и центральной части России закрыто с конца февраля. На самолетах нельзя попасть в том числе в Крым, который ежегодно летом принимал тысячи туристов. ИА «Первое областное» выяснило, готовы ли челябинцы поехать в Крым несмотря ни на что и какие есть варианты добраться на полуостров.