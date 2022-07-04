Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля

Меры были приняты ранее из-за угрозы распространения ковида

В России с 15 июля отменяют ряд ограничений для пересечения границы автотранспортом. К такому решению пришли участники оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает пресс-служба правительства РФ. Также для граждан Белоруссии не потребуется результат ПЦР-теста для въезда в Россию.

Штаб решил отменить принятые ранее временные ограничения на пересечение государственной границы РФ. Меры были регламентированы распоряжениями правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р.

Они ограничивали движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ. Выезд по земле был разрешен в Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан, Китай, ДНР, ЛНР и Грузию. Ограничения не касались военных, спортсменов, дипломатов, а также граждан, которые следовали за границу к кровным родственникам или по состоянию здоровья для лечения. Для пересечения границы в другие страны нужны были основания.

Ранее оперативный штаб отменил ряд ограничений с 14 июня на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска.

Также оперштаб решил отменить требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию.