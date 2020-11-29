Аномальный декабрь, авария и потеря обоняния: представляем обзор популярных событий в Челябинской области

На этой неделе было о чём поговорить.

Очередная неделя подошла к концу, а это значит, пора вспомнить самые актуальные события, которые произошли с понедельника по воскресенье в Челябинской области. Готовы? Тогда начинаем!

Заболевших коронавирусом в Челябинской области всё больше. Сегодня Челябинская область поставила новый антирекорд. Также продолжают заболевать школьники.

Многие люди, потеряв обоняние, сразу же начинают паниковать и бежать сдавать тесты на коронавирус. Однако первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова успокоила граждан и сообщила, что потеря обоняния — признак не только коронавируса. При каких заболеваниях также можно «потерять нюх» — читайте здесь.

Синоптики рассказали, что декабрь в этом году в Челябинской области будет аномальным. Чем «отличится» этот месяц, можно узнать здесь.

На этой неделе суд вынес постановление об ограничении работы челябинского ресторана «Птичка» на 30 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Однако заведение продолжает продавать билеты на новогодние корпоративы и уверяет, что официального постановления о закрытии ещё не было.

В Челябинске иномарка, столкнувшись с другим автомобилем, вылетела с дороги прямо на тротуар, где стояли люди. По данным городского ГИБДД, пострадали три человека. Обстоятельства аварии выясняются.