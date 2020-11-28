Закрытый на 30 суток ресторан в центре Челябинска продолжает работать

В социальных сетях представители заведения приглашают посетителей на новогодние корпоративы.

Накануне Центральный районный суд Челябинска вынес решение о приостановлении деятельности ресторана «Птичка» на 30 суток из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Однако сегодня в социальных сетях заведения продолжают появляться посты, в которых посетителей приглашают приобрести билеты на новогодние корпоративы.

Пользователи социальных сетей в недоумении: почему посетителей всё ещё приглашают, если официально ресторан должен быть уже закрыт? Ответ от представителей заведения последовал следующий:

«Пока мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех норм, официального постановления не было»,— сообщили в «Птичке».

Один из комментаторов подметил, что репутация заведения уже пострадала, несмотря на наличие или отсутствие официального документа, однако представители ресторана заверили, что с достоинством выйдут из этой ситуации.

Напомним, в отношении представителей ООО «Городская дача», которой принадлежит ресторан, был составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, рассмотрев который, Центральный районный суд вынес решение о приостановлении деятельности заведения.