Прогноз погоды на декабрь в Челябинске — 2020: синоптики обещают аномальный месяц

Каким будет декабрь-2020 в Челябинской области.

Город все ещё не готов окунуться в зимнюю сказку: снега на улицах почти нет, да и морозец за окном слабый. Изменит ли положение грядущий месяц? Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в декабре-2020.

«В декабре зима окончательно вступает в свои права. В этом месяце самые короткие дни и самые длинные ночи. Если сравнивать три зимних месяца, то декабрь отличается самой большой продолжительностью осадков и самыми затяжными метелями», — говорят в Челябинском гидрометцентре.

По наблюдениям небесных провидцев, средняя температура воздуха в декабре составляет −12...-14 градусов. Но в течение месяца она меняется: то оттепель, то трескучие морозы. А соответственно, и Новый год может преподнести неожиданные сюрпризы.

Так, 31 декабря 1947 года в Челябинске было +6,5 градуса. А самый морозный декабрьский день в Челябинске отметился температурой −46 градусов.

В этом году декабрь ожидают теплее нормы. Не таким мягким, как прошлой зимой, но все же теплее обычного. Такой прогноз публично озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В декабре в Челябинске часто бывают гололед, изморозь и туманы. Туманы жители города часто принимают за смог. Различить их на глаз действительно трудно. А предсказать — можно. Зимой туман возникает при резком снижении температуры. Чаще всего белая пелена собирается у озёр и в низинах.

Кстати, зимнее солнцестояние в декабре 2020 выпадает на 21 декабря. А это значит, что самой длинной в уходящем году будет ночь с 20 на 21 декабря.