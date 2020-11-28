В Челябинске автомобиль влетел в толпу, стоящую на остановке

По предварительным данным, есть пострадавшие.

В Тракторозаводском районе Челябинска около 12:40 автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди. Об аварии очевидцы сообщили сайту «Первый областной».

«Авария на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки. Раздался ужасный грохот, потом я повернулась и увидела, что машина влетела прямо в людей, стоящих на остановке. Снёс ограждение. Вероятно, есть пострадавшие, потому что одна женщина очень сильно кричала. Потом подъехали два автомобиля скорой помощи»,— рассказала Марина.

«В дневное время на пересечении улиц Марченко и Первой пятилетки. Автомобиль Рено Логан под управлением мужчины, 1968 года рождения, в результате столкновения с автомашиной Тойота Ланд Крузер, изменил траекторию движения и совершил наезд на ограждение, расположенное на тротуаре, где находились граждане. По предварительным данным пострадало 2 человека. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства инцидента», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинкой области.