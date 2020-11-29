12 южноуральцев с коронавирусом скончались за сутки

По количеству заражённых за сутки регион также поставил новый антирекорд.

В Челябинской области с каждым днём всё больше человек заболевают коронавирусом. За прошедшие сутки тесты показали положительный результат у 276 южноуральцев, двое из которых — школьники. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 26367 случаев заражения COVID-19.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом находятся 8566 человек. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки выписано 48 человек, всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 16889 пациентов. Также за последние сутки был зафиксирован антирекорд по количеству смертей южноуральцев с коронавирусом — за день скончались 12 человек.

«От COVID-19 умерли: пациент, 54 года; пациентка, 89 лет; пациентка, 86 лет; пациентка, 85 лет; пациентка, 74 года; пациент, 73 года. От других причин: алкогольный цирроз печени, отёк головного мозга (ковид сопутствующий) — пациентка, 65 лет; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 86 лет; сенильная дегенерация головного мозга, лёгочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 82 года; острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок (ковид сопутствующий) — пациентка, 70 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 88 лет; ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца (ковид сопутствующий) — пациентка, 65 лет»,— добавили в ведомстве.

За последние сутки тесты на коронавирус методами ИФА и ПЦР сдали 7215 жителей Челябинской области, всего с начала пандемии проведено 1014958 исследований.