Амфитеатр с LED-экраном появится возле ЧелГУ

Его строительство запланировано на следующий год.

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Возле Челябинского государственного университета появится сцена с амфитеатром. Эскиз проекта, сегодня, 4 ноября, в своём телеграм-канале опубликовала пресс-служба ВУЗа. По словам представителей ЧелГУ, установка объекта планируется на 2021 год.



«Вот кто что умеет нарыть в университете, так это мы. Аттенсьон! Эскизы сцены с амфитеатром, строительство которых начнётся в ЧелГУ в следующем году. Общая площадь 4 тысячи м2, вместимость — 500 человек. LED-экран, освещение, прогулочная зона, озеленение. Ну что сказать? Сочувствуем выпускникам этого года»,

— прокомментировали в пресс-службе ЧелГУ.

Отметим, что в этом сентябре в Челябинске установили новый медиа-экран. Он появился на кольце расположенном по дороге в аэропорт имени Курчатова. Планируется, что на конструкции будут показывать приветствия, поздравления, тематические ролики и социальную рекламу.

Также цент города и его северо-западную часть свяжет пешеходная набережная. Она протянется от улицы Северо-Крымской до улицы Косарева. Как отметила мэр Челябинска Наталья Котова, цель — сделать связанной территорию вдоль набережной