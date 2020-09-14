Новый медиа-экран будет встречать гостей в Челябинске

Его установили на кольце по дороге в аэропорт.

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В Челябинске установили новый медиа-экран, который будет приветствовать гостей города, провожать тех, кто уезжает, и транслировать важную информацию. Установили конструкцию на кольце, которое расположено по дороге в аэропорт имени Курчатова.

«Планируется, что на экране будут транслироваться приветствия, поздравления, тематические ролики, социальная реклама. Возможностей у экрана много», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Экран установлен недавно, поэтому сейчас специалисты проводят настройку конструкции, а также проверяют работу всех систем. Полный запуск будет осуществлен после того, как сооружение проверят и настроят.