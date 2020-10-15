Центр и северо-запад Челябинска свяжет прогулочная набережная

Реализацию проектов благоустройства проинспектировала Наталья Котова.

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Центр Челябинска и его северо-западную часть свяжет прогулочная набережная. В Калининском районе города реализуется сразу несколько проектов благоустройства, одним из которых является создание этой и нескольких других зон отдыха. В четверг, 15 октября, с планами по развитию территории ознакомилась глава Челябинска Наталья Котова.



Набережная, как сообщили «Первому областному» в мэрии, протянется от Северо-Крымской до Косарева. Администрация Калининского района приступила к работам по её расчистке в этом году. На ликвидацию несанкционированных свалок и уборку зарослей было направлено 15 миллионов рублей, а с берегов реки уже вывезли более 6 тонн мусора.

«Мы будем продолжать наводить порядок на набережной реки Миасс. К сожалению, невозможно сделать все сразу, поэтому каждый год будем выполнять благоустройство на отдельных участках. Проекты будем обсуждать с жителями, но цель у нас одна — сделать связанной территорию вдоль набережной, чтобы жители могли выйти на северо-западе и пешком или на велосипеде добраться до центра города, до улицы Кирова. Сроки будут зависеть от финансирования, но мы будем обращаться к предпринимателям города с просьбой принять участие в реализации этих проектов»,— подчеркнула Наталья Котова.

Кроме того, в рамках инспекции градоначальница посетила зелёную зону возле микрорайона «Ньютон» и ледовой арены «Трактор». По месту проходят границы сразу трёх районов. Сейчас его приводят в порядок, а в перспективе здесь появится парк с развитой тропиночной сетью, детскими, спортивными зонами и площадками для выгула собак. Проект, как подчеркнул главный архитектор города Павел Крутолапов, уже полностью согласован.

«Это будет больше, чем общественное пространство площадью свыше шести гектаров. Впервые мы сразу продумали зимний вариант использования, когда тропиночная сеть превращается в лыжную трассу из нескольких колец. Это порядка двух километров»,— добавил Павел Крутолапов.

Реализация задумки рассчитана на два года, пояснили «Первому областному» в пресс-службе администрации Челябинска. Объёмы текущего сезона завершены на 80%. На эти цели направлено порядка 24 миллионов рублей. Отмечается, что контракты на работы по обустройству площадок, озеленению, монтажу автополива будут заключены до 1 ноября текущего года. Это позволит приступить к их реализации уже следующей весной.

Свой визит Наталья Котова завершила на набережной у Торгового центра. Там работы уже закончены. Добавим, что здесь по инициативе предпринимателей установили арт-объект «Я дома» — большие буквы, на которых в цветах имеющихся амфитеатров будут обустроены скамейки.